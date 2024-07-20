Певец Лоза: «Идеальный тренер для «Спартака» — экс-спартаковец. Станкович будет ставить югославский футбол»
Певец, композитор и болельщик «Спартака» Юрий Лоза поделился с «СЭ» мнением о перспективах красно-белых в сезоне-2024/25.
«Каждый год от «Спартака» ждут больших побед. Титул народной команды обязывает ставить высокие цели. С каждым сезоном болельщики верят в чемпионство, но этого не происходит. Всегда говорил, что идеальный тренер для «Спартака» — это бывший спартаковец. Деян Станкович будет ставить югославский футбол, или тот футбол, которому он привык. Гус Хиддинк пришел и поставил голландский футбол. Первые два-три тура покажут, на что может рассчитывать «Спартак». Любая интрига жива до того, как начался матч», — сказал Лоза «СЭ».
«Спартак» в 1-м туре РПЛ 21 июля встретится с «Оренбургом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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