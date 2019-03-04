Непомнящий - о "Краснодаре": "Это управляемая команда.Она очаровала меня в ответном матче с "Байером"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" рассказал, что "Краснодар" очаровал его в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Байером". Он также отметил, что не видит особых изъянов в игре "быков", а также выделил работу главного тренера Мурада Мусаева.

– Теперь давайте о "Краснодаре". С Мурадом Мусаевым знакомы?

– Нет. Но с большим интересом слежу за его работой. Есть выражение – правильный мент. А Мусаев – правильный тренер. Умеет себя вести, быстро нашел общий язык с игроками. Они его приняли, прониклись идеями, которые он предложил. "Краснодар" – команда управляемая! Она очаровала меня в ответном матче с "Байером".

– Чем?

– Тем, что показала совсем другое лицо. В России "Краснодар" играет в ажурный футбол, основанный на тотальном контроле мяча. А здесь мы увидели, что ребята могут долго сидеть на своей половине поля, отбиваться, терпеть. Причем делать это на редкость хладнокровно. Знаете, меня один момент поражает.

– Какой же?

– Раньше игру "Краснодара" определяли личности – Широков, Измайлов, Мамаев, Смолов… Сегодня такого ядра нет. Но команда по-прежнему наверху, демонстрирует яркий футбол, в игровых взаимодействиях все четко отлажено.

– Нынче лидеры там другие – Перейра, Вандерсон, Классон, Ари.

– Хорошие игроки, но не более. Плюс есть Газинский, который за последний год вышел на необъяснимо высокий уровень, стал ключевым игроком сборной. А вот феномен с голами Шапи – это сказка, которая быстро закончится.

– Почему?

– Намного легче забивать, когда защитники уже подустали. Мне сразу вспомнился Роже Милла, который так же любил выходить на замену минут за двадцать до финального свистка. Блеснет в трех эпизодах – и дело сделано. А сейчас Шапи выпустили в "старте" против свежих защитников "Спартака" – и что? Вообще ничего не получалось! Даже один в один ни разу никого не обыграл!

– Еще какие недостатки в игре "Краснодара" подметили?

– Да особых изъянов не вижу. Разве что психологическая неуравновешенность отдельных футболистов бросается в глаза. Не в силах совладать с эмоциями, зарабатывают карточки на ровном месте. Тот же Ари вышел со "Спартаком" на замену и сразу начал всех заводить – партнеров, соперников, судей. Зачем? (Александр Кружков)

Валерий Непомнящий: "Айртон сильнее Комбарова. А Шапи – как Роже Милла"