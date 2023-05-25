Непомнящий: «Не сомневался, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой. Артем стал лидером команды»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал продление контракта «Локомотива» с нападающим Артемом Дзюбой.

«Честно говоря, я не сомневался, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой. Это правильный и нормальный ход со стороны клуба. Я думаю, Артем уже стал лидером команды», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Новый контракт Дзюбы с железнодорожниками рассчитан до 2024 года.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий провел 11 матчей в составе московского клуба, в которых забил 8 голов и отметился 4 результативными передачами.