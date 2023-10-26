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26 октября, 09:15

Ненахов о стычке в матче с «Зенитом»: «Горячая кровь Тикнизяна точно сыграла роль в том эпизоде»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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«Зенит» — «Локомотив».
Фото ФК «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в интервью «СЭ» высказался о победе над «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Обыграть чемпиона всегда приятно, после этого чувствуешь уверенность в себе. К тому же для Артема Дзюбы этот матч был очень важен — мы хотели выиграть в том числе и для него. Он собирался показать, что пришел в «Локомотив» и усилил команду. В общем, было приятно вдвойне. Не говоря уже о том, что такой результат укрепил наш статус как команды — мы показали, что нас стоит бояться, что мы — одни из претендентов на высокие места», — сказал Ненахов «СЭ».

Ненахов также рассказал о стычке с Венделом по ходу матча.

«Как по мне, это обычный игровой момент. Что касается Тикнизяна, то нас в команде все друг за друга, поэтому партнеры заступились за меня — в том числе мой друг Наир. Его горячая кровь точно сыграла роль в том эпизоде, ха-ха! Нужно просто знать Наира — он вспыльчивый парень. После игры пришел в раздевалку и начал кричать: «Чего он тебя трогает?!» Мы все посмеялись, конечно», — добавил Ненахов.

На данный момент «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 12 туров. 28 октября железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Полностью интервью Максима Ненахова читайте на сайте «СЭ».

Максим Ненахов
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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