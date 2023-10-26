Хавбек «Пари НН» Трошечкин: «Заговора против нас нет — просто уровень судейства такой»

Футболист «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о работе арбитров РПЛ в матчах со «Спартаком». В Кубке России красно-белые обыграли команду со счетом 2:0. На 90+1-й минуте был удален защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук.

«Заговора против нас нет — просто уровень судейства такой», — цитирует Трошечкина «Известия».

После 12 туров «Пари НН» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.