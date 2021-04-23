Шварц рассказал о главной проблеме, с которой столкнулся в первый день в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о главной проблеме, с которой столкнулся в первый день работы в московском клубе.

— Когда меня представляли команде, то я хотел сказать первые два предложения на русском языке, — сказал в интервью Bild Шварц. — У меня ушла вечность, чтобы их выучить! Сейчас дважды в неделю занимаюсь с преподавателем, и надеюсь, что он не врет, говоря, что у меня заметный прогресс. У меня жилье в 80 квадратных метров прямо на базе, которая расположена за пределами Москвы — это очень современное здание, где и у футболистов есть собственные комнаты. В город я выбирался всего раз пять-шесть за все время — очень уж большие пробки. Но Кремль и Красная площадь впечатляют. Там все такое большое, чистое и спокойное. Город дарит энергию.

Шварц возглавил «Динамо» 14 октября 2020 года. После 26 туров чемпионата России-2020/21 бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице с 46 очками.

(Константин Алексеев)

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