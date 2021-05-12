Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Нельзя себя позорить и не уважать». Колосков считает обоснованным отказ «Оренбургу»

14:55
Теги:

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение отклонить апелляцию «Оренбурга» по вопросу выдачи лицензии для выступления в РПЛ.

«Как быть? Есть регламент, который является футбольным законом. Регламент не выдуман вчера, позавчера, он был принят на общем собрании клубов РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, утвержден исполкомом, со всеми согласован, в том числе и с «Оренбургом». Если вы согласовали, значит берете на себя ответственность его выполнять. Если не выполняете, последуют определенные санкции. Так что это дискуссия по сути на ровном месте.

Эта проблема существует в «Оренбурге» уже пять лет! За этот срок можно же было решить довольно элементарную задачу — из 7-тысячного стадиона сделать 10-тысячный. В чем здесь проблема-то? Я абсолютно убежден, что правильно решили и клубы РПЛ, и РФС не выдавать этому клубу лицензию.

Мы же все-таки серьезная страна, претендуем на звание футбольной державы, как многие говорят. Ну, нельзя себя позорить и не уважать. Есть решение, надо его выполнять. Если «Оренбург» всерьез рассчитывает играть в Премьер-лиге, то должен основательно подготовиться и в финансовом плане, и инфраструктурном», — цитирует Колоскова «РБ-Спорт».

Сегодня, 12 мая, комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов» (Самара), «Балтика» (Калининград), «Торпедо» (Москва). Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-osnovanij-dlya-vy-dachi-litsenzii-orenburgu-net-nel-zya-sebya-pozorit/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17423
Все опросы
Нужно ли допускать «Оренбург» и «Аланию» к игре в РПЛ без нужной лицензии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Фигурист Соловьев рассказал об отношениях с Бузовой
«Когда назначили капитаном, не понимал, сплю или нет». Сборную России на ЧМ поведет за собой защитник из КХЛ
РФС отказал «Оренбургу» и «Алании» в выдаче лицензий для выступления в РПЛ
Вредно ли пить минеральную воду каждый день? Что говорят врачи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: ФНЛ — РПЛ: лицензирование клубов, стыковые матчи сезона 2020/21, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ