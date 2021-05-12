«Нельзя себя позорить и не уважать». Колосков считает обоснованным отказ «Оренбургу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение отклонить апелляцию «Оренбурга» по вопросу выдачи лицензии для выступления в РПЛ.

«Как быть? Есть регламент, который является футбольным законом. Регламент не выдуман вчера, позавчера, он был принят на общем собрании клубов РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, утвержден исполкомом, со всеми согласован, в том числе и с «Оренбургом». Если вы согласовали, значит берете на себя ответственность его выполнять. Если не выполняете, последуют определенные санкции. Так что это дискуссия по сути на ровном месте.

Эта проблема существует в «Оренбурге» уже пять лет! За этот срок можно же было решить довольно элементарную задачу — из 7-тысячного стадиона сделать 10-тысячный. В чем здесь проблема-то? Я абсолютно убежден, что правильно решили и клубы РПЛ, и РФС не выдавать этому клубу лицензию.

Мы же все-таки серьезная страна, претендуем на звание футбольной державы, как многие говорят. Ну, нельзя себя позорить и не уважать. Есть решение, надо его выполнять. Если «Оренбург» всерьез рассчитывает играть в Премьер-лиге, то должен основательно подготовиться и в финансовом плане, и инфраструктурном», — цитирует Колоскова «РБ-Спорт».

Сегодня, 12 мая, комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов» (Самара), «Балтика» (Калининград), «Торпедо» (Москва). Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.