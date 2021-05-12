Семь российских тренеров не смогли подтвердить лицензии категории В

Сегодня в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС) прошла процедура подтверждения лицензий категории В.

Как стало известно «СЭ», это не удалось сделать ни одному из семи специалистов, претендовавших на продление. Это связано с тем, что футбольный союз изменил систему обучения и подход к лицензированию тренеров.

Если раньше иногда было достаточно просто явиться на экзамен, то сейчас формализма нет — требуются реальные знания, опыт и квалификация.

(Вячеслав Короткин)