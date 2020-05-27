Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что полузащитник Аяз Гулиев не может раскрыться в «Спартаке»? по нескольким причинам. Московский клуб выкупил своего воспитанника у «Ростова» в 2019 году.

— Есть несколько причин, по которым у Гулиева пока не получается в «Спартаке», — цитируют «Известия» Балахнина. — В первую очередь давление со всех сторон, которое традиционно для этого клуба. Более высокая конкуренция, чем в «Ростове», и частые смены тренеров. Сейчас Аязу нужно доказывать свой уровень, он молодой парень и должен постоянно играть. Но не уверен, что ему нужно сейчас возвращаться в тот же «Ростов». Кого он вытеснит из состава? Еременко? Норманна? Мамаева? Вряд ли. Не нужно обязательно переходить туда, где тебе все знакомо. Нужно двигаться вперед и просто доказывать свою состоятельность игрой, как это делают в нынешнем сезоне Кокорин или Мелкадзе.