Капитан «Урала» Артем Фидлер признался, что скептически относится к возобновлению сезона в чемпионате России.

— Знаю, что в некоторых командах иностранцев домой не отпускали, а у нас Григорий Викторович (президент «Урала») абсолютно правильно поступил, позволив легионерам уехать, — цитируют «Известия» Фидлера. — Я просто не понимаю, с каким настроением сейчас вообще будут выходить на поле эти иностранцы, которые больше двух месяцев просидели в чужой стране без семей. А теперь ещё играть в футбол при практически пустых трибунах. Не понимаю, для чего вообще возобновлять сезон.

— Как изменился подход к тренировочному процессу после пандемии?

— Все очень жестко, все по регламенту. Постоянно измеряют температуру, сдаём анализы на коронавирус.

— Есть волнение, когда сдаете тесты на вирус?

— За себя особо нет, а за близких есть. Они-то вообще сидят дома и никуда не ходят. А нам приходится выбираться на работу. Несмотря на все предосторожности, мы все равно контактируем со многими людьми. Так что не дай Бог подхватить этот вирус, главное, никого не заразить.