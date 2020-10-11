Защитник «Краснодара» Евгений Чернов вспомнил, как велись переговоры между «Ростовом» и «быками» и рассказал о самом ярком моменте в карьере.

«Еще утром мне позвонили и спросили: не хочу ли я попробовать свои силы в «Краснодаре»? Я был только «за», клубы начали переговоры и достаточно быстро обо всем договорились. Спасибо руководству обеих команд, что смогли все так оперативно решить», — сказал Чернов в интервью пресс-службе «быков».

«Можно ли назвать спасение против «Локомотива» лучшим моментом в карьере? (В матче 8-го тура РПЛ-2019/20 против «Локомотива» (2:1) Чернов дважды выбил мяч с линии ворот после ударов Смолова и Джорджевича — прим. «СЭ»). Конечно! Знаю, там было очень много просмотров по всему миру, значит, я как защитник выполнил свою работу».