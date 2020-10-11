«Не думал, что все так быстро произойдет». Чернов — о переходе в «Краснодар»
Защитник «Краснодара» Евгений Чернов вспомнил, как велись переговоры между «Ростовом» и «быками» и рассказал о самом ярком моменте в карьере.
«Еще утром мне позвонили и спросили: не хочу ли я попробовать свои силы в «Краснодаре»? Я был только «за», клубы начали переговоры и достаточно быстро обо всем договорились. Спасибо руководству обеих команд, что смогли все так оперативно решить», — сказал Чернов в интервью пресс-службе «быков».
«Можно ли назвать спасение против «Локомотива» лучшим моментом в карьере? (В матче 8-го тура РПЛ-2019/20 против «Локомотива» (2:1) Чернов дважды выбил мяч с линии ворот после ударов Смолова и Джорджевича — прим. «СЭ»). Конечно! Знаю, там было очень много просмотров по всему миру, значит, я как защитник выполнил свою работу».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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