«Не буду сваливать все на игроков». Евсеев взял вину на себя за 0:6 от «Зенита»
18:43
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение в гостевом матче 9-го тура премьер-лиги от «Зенита» (0:6).
— Надо переварить эту игру. Мне это поражение очень обидно, так как я не увидел команды на поле, было только 11 игроков, — заявил Евсеев. — Сыграли кто-то лучше, кто-то хуже, но команды я не увидел. И не буду сваливать все на отдельных игроков, виноват тренер, виноват я. Я за все в ответе — не достучался, не довел нужную информацию, чтобы избежать такого разгрома. (Гоша Чернов)
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