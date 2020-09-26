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«Посмотрим еще несколько туров, а потом будем делать выводы». Мурзагулов о будущем Евсеева в «Уфе»

18:38
Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мирзагулов прокомментировал «СЭ» поражение в гостевом матче 9-го тура Тинькофф РПЛ от «Зенита» (0:6).

— Будем разбираться, что происходит, — заявил Мирзагулов «СЭ». — У нас были матчи, когда мы играли без Урунова и без Фомина в прошлом сезоне, все было нормально. Значит, сейчас что-то делается неправильно.

Остается ли Евсеев? У нас нет сомнений, что он хороший тренер, но надо смотреть, что в целом происходит в команде. А происходит то, что мне совсем не нравится. Так беспомощно мы еще никогда не выглядели. Даже, когда в прошлом сезоне на поле не было двух ведущих игроков. Посмотрим еще несколько туров, а потом уже будем делать выводы. (Севастиан Терлецкий)

Зенит — Уфа

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