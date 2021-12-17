Названы помощники Ваноли в «Спартаке»
10:19
Стали известны помощники нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
Согласно заявлению на официальном сайте красно-белых, ассистентом 49-летнего итальянца станет Марко Донадель. Также в тренерский штаб Ваноли войдут тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.
«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Контракт с новым главным тренером команды рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
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