Названы помощники Ваноли в «Спартаке»

Стали известны помощники нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

Согласно заявлению на официальном сайте красно-белых, ассистентом 49-летнего итальянца станет Марко Донадель. Также в тренерский штаб Ваноли войдут тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Контракт с новым главным тренером команды рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.