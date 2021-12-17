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Названы помощники Ваноли в «Спартаке»

10:19
Паоло Ваноли. Фото Instagram
Паоло Ваноли. Фото Instagram
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Стали известны помощники нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

Согласно заявлению на официальном сайте красно-белых, ассистентом 49-летнего итальянца станет Марко Донадель. Также в тренерский штаб Ваноли войдут тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Контракт с новым главным тренером команды рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-17-benvenuto_paolo_vanoli/

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Иван Торопцев все материалы автора

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