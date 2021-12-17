Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своем любимом блюде из русской кухни.

«Я ничего не знал о русской кухне до переезда в Россию, слышал только о бефстроганове, — приводит слова Малкома РИА «Новости Спорт». — Но в Бразилии его тоже много где готовят, поэтому не знаю, считать ли его типично русским блюдом. Конечно, кухни двух стран отличаются друг от друга. Например, в Бразилии совершенно не популярны супы, я их не очень люблю. Хотя пробовал этот ваш красный суп, как его называют? Борщ? Да, он! Борщ мне по душе».

Также нападающий рассказал, доводилось ли ему пробовать водку.

«Нет, водку не пробовал. Из крепких напитков, если есть повод, мне нравится только джин», — рассказал он.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 20 матчах за «Зенит», забил три мяча и отдал семь результативных передач.