«Рубин» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 15-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Самошников, Лобов, Иву, Бабаев, Йочич, Сааведра, Сальседо.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Мальдонадо, Безруков, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Грипши, Ходжа, Сиве, Моторин, Шабанхаджай.

«Зенит»: Москвичев, Алип, Нино, Дивеев, Барриос, Луис Энрике, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков, Педро.

Запасные: Адамов, Зайцев, Дуглас Сантос, Караваев, Андраде, Вега, Волков, Вендел, Джон Джон, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто.

После 14 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. У идущего девятым «Рубина» — 18 очков.

Следить за ходом встречи «Рубин» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».