Талалаев: «Первый круг «Балтика» закончила достойно»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру команды после гостевой победы над «Оренбургом» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ.
«В первом тайме команды боролись за инициативу. Не за мяч. Ни у «Оренбурга», ни у нас нет задачи владеть мячом больше, чем соперник. Конечно, мы хотим это делать, но определенные условия и задачи, которые мы ставим перед игроками, не позволяют этого делать. Во втором тайме футболисты стали больше позволять себе вольностей при счете 2:0 и создали большое количество моментов, чтобы забить третий мяч. Победа — всегда заслуга футболистов в первую очередь. Мы можем строить какие-то планы, но не всегда они реализуются. Здесь получилось то, что мы хотели. И понятно, что экспериментальная зона центральных защитников «Оренбурга» была болевой точкой. Мы на нее давили. Голенков и ребята сделали очень хорошую работу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Тренер отметил состояние команды после первой половины чемпионата и перечислил факторы, которые позволяют ему рассчитывать на дальнейший прогресс калининградцев.
«Первый круг закончили достойно. Сейчас поздравил ребят с этим. У нас сейчас есть всё: команда, адаптированные новички, неплохой результат, поддержка, спортивный директор. Это подчеркнул ребятам. Мы развиваемся, уверен, что эта команда имеет очень большой потенциал», — добавил специалист.
«Балтика» набрала 20 очков за 15 матчей и поднялась на седьмое место в таблице РПЛ.
Накануне стало известно, что новым спортивным директором калининградского клуба стал известный по работе в ЦСКА, «Рубине» и «Шанхай Шэньхуа» менеджер Олег Яровинский.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
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8
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
9
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
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|10
|
|10
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3