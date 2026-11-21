Талалаев: «Первый круг «Балтика» закончила достойно»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру команды после гостевой победы над «Оренбургом» (2:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«В первом тайме команды боролись за инициативу. Не за мяч. Ни у «Оренбурга», ни у нас нет задачи владеть мячом больше, чем соперник. Конечно, мы хотим это делать, но определенные условия и задачи, которые мы ставим перед игроками, не позволяют этого делать. Во втором тайме футболисты стали больше позволять себе вольностей при счете 2:0 и создали большое количество моментов, чтобы забить третий мяч. Победа — всегда заслуга футболистов в первую очередь. Мы можем строить какие-то планы, но не всегда они реализуются. Здесь получилось то, что мы хотели. И понятно, что экспериментальная зона центральных защитников «Оренбурга» была болевой точкой. Мы на нее давили. Голенков и ребята сделали очень хорошую работу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Тренер отметил состояние команды после первой половины чемпионата и перечислил факторы, которые позволяют ему рассчитывать на дальнейший прогресс калининградцев.

«Первый круг закончили достойно. Сейчас поздравил ребят с этим. У нас сейчас есть всё: команда, адаптированные новички, неплохой результат, поддержка, спортивный директор. Это подчеркнул ребятам. Мы развиваемся, уверен, что эта команда имеет очень большой потенциал», — добавил специалист.

«Балтика» набрала 20 очков за 15 матчей и поднялась на седьмое место в таблице РПЛ.

Накануне стало известно, что новым спортивным директором калининградского клуба стал известный по работе в ЦСКА, «Рубине» и «Шанхай Шэньхуа» менеджер Олег Яровинский.