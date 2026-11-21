Осинькин: «Глушенков явно не хуже игрока сборной Бразилии и своего одноклубника Энрике»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин поделился с «СЭ» мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сезоне-2026/27.

«Я высоко котирую Максима, он действительно сейчас является лучшим игроком чемпионата России. Глушенков явно не хуже игрока сборной Бразилии и своего одноклубника Луиса Энрике. Нестандартные решения Максима могут изменить ситуацию на поле в любой момент. Его по праву считают лучшим игроком РПЛ», — сказал Осинькин «СЭ».

В сезоне-2026/27 Глушенков провел 15 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. У Луиса Энрике — 3 мяча и 1 ассист в 15 играх за сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.