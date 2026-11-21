«Акрон» — «Факел»: гости забили дважды в конце первого тайма

«Факел» забил два гола за несколько минут в конце первого тайма матча с «Акроном» в 15-м туре РПЛ — 2:0.

На 43-й минуте счет открыл Максим Турищев, который за две минуты до этого заменил Александра Кокшарова, а на 45+1-й преимущество воронежцев удвоил Белайди Пуси.

«Факел» играет в большинстве с 20-й минуты встречи — красную карточку получил защитник тольяттинцев Вячеслав Бардыбахин.