«Акрон» — «Факел»: хозяева остались вдесятером после удаления Бардыбахина на 20-й минуте

Защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин получил прямую красную карточку на 20-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Факела».

Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Главный судья встречи Инал Танашев удалил Бардыбахина с поля за грубый подкат против защитника воронежской команды Ходейфа Эль-Мхассани. Изначально Танашев хотел показать желтую карточку, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора изменил свое решение и удалил Бардыбахина.

Следить за ходом встречи «Акрон» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ».