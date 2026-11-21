«Оренбург» — «Балтика»: гол хозяев отменен после вмешательства ВАР

«Оренбург» сравнял счет в домашнем матче с «Балтикой» в 15-м туре РПЛ.

На 37-й минуте гол забил Евгений Болотов. После подсказки ВАР главный арбитр Антон Фролов отметил взятие ворот из-за офсайда. Пауза на оценку эпизода ВАР заняла более пяти минут.

Счет остался прежным — 1:0 в пользу «Балтики».