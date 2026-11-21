«Акрон» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Факела» на матч 15-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15.15 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Неделчару, Эсковаль, Пестряков, Бистрович, Лончар, Марадишвили, Попенков, Тедич, Шуманский.

Запасные: Тереховский, Волочай, Роча, Фернандес, Джурасович, Сидоренко, Видосавлевич, Хосонов, Болдырев, Оганесян, Беншимол, Дуду Родригес.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Эль-Мхассани, Клейтон, Бардачев, Ковалев, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Пуси, Кокшаров.

Запасные: Обухов, Юрганов, Магкеев, Журавлев, Багамаев, Сутормин, Гиоргобиани, Турищев, Гнапи.

После 14 туров «Акрон» набрал 12 очков и занимает 14-е место в РПЛ. В активе «Факела» — 6 очков и 16-е место.

Следить за ходом встречи «Акрон» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ».