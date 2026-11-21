«Акрон» — «Факел»: нападающего гостей Кокшарова унесли с поля на носилках после столкновения на 37-й минуте

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров был заменен на 41-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Акрона» из-за травмы.

Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

На 39-й минуте Кокшаров получил повреждение после столкновения с полузащитником «Акрона» Кристианом Бистровичем. Игроку понадобилась помощь медицинской бригады.

Кокшарова унесли с поля на носилках. Вместо него в игру вступил Максим Турищев.

Следить за ходом встречи «Акрон» — «Факел» можно в матч-центре «СЭ».