Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

6 марта 2025, 10:00

Окишор сказал, что сделает, если «Динамо» станет чемпионом или выиграет Кубок

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в интервью «СЭ» рассказал, на что готов, если команда выиграет чемпионат России или Кубок страны в текущем сезоне.

— Какое место по итогам этого сезона РПЛ займет «Динамо»?

— Первое.

— Решительно. Что готов сделать, если «Динамо» выиграет чемпионство или Кубок?

— Так, надо подумать. Нужно ведь что-то позитивное, чтобы шло на пользу, а не во вред. Бриться налысо, например, — это не позитив. Возможно, кому-то что-то подарить... Придумал! Отправлю родителей в путешествие, куда они захотят. Путешествие — это эмоции, запомнится на всю жизнь, тем более по такому яркому поводу. Так что сразу пишу маме и папе: выбирайте любую путевку! Куда захотите! На сколько захотите! С кем захотите! Кайфуйте! — сказал Окишор «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний вингер провел 7 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Полностью интервью Виктора Окишора читайте на сайте «СЭ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Виктор Окишор
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Популярное видео
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2
 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3
 Локомотив 23 12 8 3 49-32 44
4
 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5
 ЦСКА 23 13 3 7 36-25 42
6
 Спартак 23 12 5 6 37-31 41
7
 Рубин 23 9 6 8 23-25 33
8
 Динамо 23 8 7 8 40-33 31
9
 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10
 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11
 Акрон 23 5 7 11 28-40 22
12
 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
13
 Кр. Советов 23 5 6 12 23-42 21
14
 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15
 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16
 Сочи 23 2 3 18 20-53 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.04 14:00 Кр. Советов – Ахмат - : -
11.04 16:30 Рубин – Оренбург - : -
11.04 19:30 Балтика – Пари НН - : -
12.04 14:00 ЦСКА – Сочи - : -
12.04 16:30 Ростов – Спартак - : -
12.04 16:30 Локомотив – Динамо Мх - : -
12.04 19:30 Зенит – Краснодар - : -
13.04 17:15 Акрон – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 21 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 21 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости