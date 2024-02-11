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11 февраля, 20:18

Наумов: «Дзюба поможет «Локомотиву» в весенней части сезона и будет полезен»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отсутствие форварда Артема Дзюбы в общей группе железнодорожников на втором сборе московской команды.

«Очень много возрастных футболистов умеют дозировать свои нагрузки. Независимо от требований тренерского штаба сам футболист, чувствуя свой организм, может дозировать свои нагрузки. Я думаю, может быть, Дзюба, тоже понимает, что тренироваться два месяца в таких тяжелых условиях его организм просто не выдержит и его не хватит на оставшуюся часть сезона», — приводит «Спорт День за Днем» слова Наумова.

Также он предположил, почему Дзюба не столь эффективен в этом сезоне, как во второй половине прошлого.

«Причина только в возрасте. У него все-таки очень много травм. Я знаю, у него очень тяжелые колени. Но ведь Дзюба ниже определенной планки не опускается. В первой части чемпионата Дзюба приносил очень много пользы, даже если не забивал. Он держит в напряжении всю оборону соперника — корпусом закрывает, держит мяч. А это дорого стоит. Такой игрок нужен команде. Думаю, что Дзюба поможет «Локомотиву» в этой части сезона и будет полезен», — добавил специалист.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 20 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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