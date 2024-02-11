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11 февраля, 20:08

Агент Кокшарова: «Мы не обсуждали с Александром тему про сборную Словении»

Алина Савинова
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Футбольный агент Элвис Башанович заявил, что не говорил с нападающим «Краснодара» Александром Кокшаровым о выступлениях за сборную Словении.

Ранее издание Planet Nogomet сообщило, что 19-летний футболист может когда-нибудь принять решение выступать за национальную команду Словении.

«Мы не обсуждали эту тему с Александром. Он игрок молодежной сборной России до 21 года. Мы представляем его интересы и хотим помочь ему становиться лучше и развивать карьеру. Возможно, кто-то сделал такие выводы, потому что он родился в Словении, но мы не затрагивали эту тему», — приводит «РБ Спорт» слова Башановича.

В текущем сезоне Кокшаров провел 9 матчей за основную команду «Краснодара», отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокшаров
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
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ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
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Динамо – Локомотив
 - : -
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