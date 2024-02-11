Агент Кокшарова: «Мы не обсуждали с Александром тему про сборную Словении»

Футбольный агент Элвис Башанович заявил, что не говорил с нападающим «Краснодара» Александром Кокшаровым о выступлениях за сборную Словении.

Ранее издание Planet Nogomet сообщило, что 19-летний футболист может когда-нибудь принять решение выступать за национальную команду Словении.

«Мы не обсуждали эту тему с Александром. Он игрок молодежной сборной России до 21 года. Мы представляем его интересы и хотим помочь ему становиться лучше и развивать карьеру. Возможно, кто-то сделал такие выводы, потому что он родился в Словении, но мы не затрагивали эту тему», — приводит «РБ Спорт» слова Башановича.

В текущем сезоне Кокшаров провел 9 матчей за основную команду «Краснодара», отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.