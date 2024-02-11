Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Елимаем»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги товарищеского матча против казахского «Елимая» (2:1).

Победу москвичам принесли голы Ярослава Гладышева и Ульви Бабаева.

«Хорошо, что удалось забить первыми, но потом случилась потеря концентрации, когда мы потеряли легкий мяч, и соперник уже через пять минут сравнял счет. Этим я был недоволен. Но любая победа — это показатель хорошей работы, так что сказал ребятам спасибо», — цитирует Личку официальный сайт бело-голубых.

«Динамо» после 18 туров с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.