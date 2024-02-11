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11 февраля, 20:19

Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Елимаем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги товарищеского матча против казахского «Елимая» (2:1).

Победу москвичам принесли голы Ярослава Гладышева и Ульви Бабаева.

«Хорошо, что удалось забить первыми, но потом случилась потеря концентрации, когда мы потеряли легкий мяч, и соперник уже через пять минут сравнял счет. Этим я был недоволен. Но любая победа — это показатель хорошей работы, так что сказал ребятам спасибо», — цитирует Личку официальный сайт бело-голубых.

«Динамо» после 18 туров с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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