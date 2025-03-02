Орлов о матче «Зенит» — ЦСКА: «Для меня игра Нино — разочарование»

Комментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — ЦСКА в интервью «СЭ» пожурил защитника питерцев Нино. Игра команд прошла в субботу, 1 марта, и завершилась нулевой ничьей.

— Конечно, «Зениту» не хватило Вендела. Ни Барриос, ни Дркушич не способны так, как бразилец, вести игру, делать проникающие передачи. Начало второго тайма вообще осталось за гостями. Подопечные Семака никак не могли перейти на чужую половину поля.

Есть вопросы к центру обороны. Я гораздо большего жду от Нино. Для меня его игра — разочарование. Как он несколько раз проигрывал в скорости соперникам... Как прошла из глубины передача на Файзуллаева? Если бы не Мантуан, армеец имел бы отличный момент. Да и Барриос в отдельных эпизодах не убедил, допускал ошибки.

Лусиано сегодня был расточительным. Замыкал прострел Мантуана, но так подставил ногу, что мяч полетел выше перекладины. Можно же было как-то смягчить... Вот осенью, когда аргентинец только появился в «Зените», он все делал гораздо четче, хладнокровнее. О чем это говорит? Тоже не набрал нужных кондиций. Кассьерра был малоактивен. Не нашел взаимопонимания с Лусиано. Пока у них не получается.

Семак сказал, что у Луиса Энрике небольшая травма? Ну с «Факелом», возможно, сыграет. Конечно, и Вендел и Энрике явно усилят питерцев в следующем туре.