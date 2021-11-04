Наумов: «Локомотив» играет на потенциале, заложенном при Николиче"

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о работе немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на посту главного тренера московского клуба.

«Я не вижу изменений при Гисдоле, — приводит слова Наумова Betonmobile.ru. — «Локомотив» играет на потенциале, заложенном при Николиче. Сейчас команда держится на его багаже, играет по той же схеме. На футбол Гисдоля мы посмотрим весной, когда он проведет полноценную зимнюю подготовку. Но будет сложно выстраивать игру, учитывая новую политику клуба, основанную на трансферах. Потому что это чревато большой текучкой игроков. Постоянная ротация может сломать игру команды. В этом плане у меня есть опасение за будущее «Локомотива», — заявил Наумов корреспонденту Betonmobile.ru.

Гисдоль был назначен главным тренером «Локомотива» 10 октября, сменив на этом посту серба Марко Николича.

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. В Лиги Европы московская команда с одним баллом после трех туров группового этапа идет на последней позиции в группе E.