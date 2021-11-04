Бывший президент «Локомотива» считает, что форвард «Зенита» Малком не стоит тех денег, которые за него заплатили.

— Не считаете, что все-таки нужно задавать вопросы и по трансферной политике клуба? Ловрен, по мнению многих специалистов, сдал в последнее время. Его приобретение — ошибка?

— Не готов сейчас обсуждать этот конкретный трансфер. Не знаю, как он осуществлялся. Да, против «Ювентуса» он выглядел довольно слабо. Тем не менее ему доверяют капитанскую повязку.

— Тогда вопрос про Малкома. «Зенит» заплатил за него 40 миллионов. Но как бразилец помог команде в Лиге чемпионов?

— Да, он бесконечно травмирован... Понятно, что это трансфер не на 40 миллионов. И даже не на 20. Малком оказался ломким, неэффективным. Отнюдь не лидер команды, не делает разницу. Все никак не может выйти на свой пик формы. Но на этом фоне у «Зенита» были и отличные трансферы.

— Например?

— Клаудиньо.

— Но против «Ювенутса» он мало что показал.

— Ну а кто там что показал? Уровень соперника все-таки серьезный. Тем не менее, считаю, можно было сыграть чуть смелее, лучше. А так рассыпаться... Не знаю. Ведь, по большому счету, повезло, что ушли на перерыв при счете 1:1. Я про гол гостей. Однако не сделали выводов, не перестроились. Вышли на второй тайм и играли примерно в то же самое. И даже без пенальти моменты у ворот Крицюка возникали один за другим. К какой-то минуте в активе «Юве» было уже 20 ударов! Ну это, согласитесь, очень много. Меня это расстроило.

— Нужно ли «Зениту» купить еще троих сильных исполнителей, чтобы в будущем на равных соперничать с «Ювентусом»?

— На кого менять? Понятно, что костяк есть. Менять Вендела, Азмуна? Покупать вместо них за 20, а то и 30 миллионов?

Полностью интервью с Геркусом можно прочитать здесь.