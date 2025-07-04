Натхо: «Я провел лучшие четыре года своей карьеры в ЦСКА»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо поделился эмоциями от матча BetBoom Братского Кубка против ЦСКА (1:3).

«На матчах ЦСКА всегда великолепная атмосфера, с которой я очень хорошо знаком. Мне очень приятно снова играть в футбол на стадионе красно-синих, который считаю очень красивым. Ну и хочу отдельно поблагодарить армейских болельщиков! Мне было очень приятно, что они скандировали мое имя. Постоянно говорю о том, что я провел лучшие четыре года своей карьеры в ЦСКА. Всегда буду благодарен армейскому клубу и фанатам. У меня всегда будут очень хорошие воспоминания о Москве», — цитирует Натхо «РБ Спорт».

Израильтянин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. На счету 37-летнего Натхо 142 матча за армейцев, в которых он забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи.