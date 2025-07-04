Капитан «Зенита» Сантос — о трансферах Веги и Жерсона: «Мы довольны»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в разговоре с «СЭ» высказался о летней трансферной кампании сине-бело-голубых.

«Жерсон — хороший футболист, который известен во всей Бразилии, потому что уже играл в Европе. Он отлично показал себя во «Фламенго», выигрывал титулы. Я верю, что он привнесет свой опыт. Это то, что мы ожидаем от него. Жерсон — игрок, который приходит, чтобы добавить.

Роман Вега? Тоже большой игрок, который сделает команду сильнее. Мы довольны этими трансферами. Будем каждый день рядом с новичками, чтобы помочь им быстро адаптироваться и чувствовать себя как дома», — сказал Сантос «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе защитника Романа Веги 3 июля. 21-летний аргентинец подписал пятилетний контракт с клубом.

Также ранее сообщалось, что в «Зенит» перейдет хавбек «Фламенго» Жерсон. По информации «СЭ», петербуржцы представят 28-летнего бразильца на матче против «Сьона» 9 июля.