Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения красно-белых от «Локомотива» (0:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что не может представить вылет команды из РПЛ.

«Шесть очков до зоны вылета? Нет-нет, этого не будет. О чем вы говорите? «Спартак» — сильный клуб, его место среди лучших», — сказал Каррера Sport24.

«Спартак» с 27 очками занимает 10-е место. От 13-й позиции (переходные матчи) москвичей отделяют 6 очков. От зоны вылета (15-е место) «Спартак» отделяют все те же 6 очков.