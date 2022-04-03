Лещенко — о пенальти в ворота «Краснодара»: «Стопроцентное нарушение»
Лещенко высказался о спорном пенальти в ворота «Краснодара»
Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Краснодара» в концовке первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).
«Начало эпизода с пенальти было в штрафной площади. Смолова держали за футболку, потом сфолили. Смотрят всегда на начало эпизода. Это стопроцентный пенальти, стопроцентное нарушение. Судейство неплохое было, на четверку», — сказал Лещенко «СЭ».
«Динамо» с 46 очками в 23 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
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|
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|13
|3
|6
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|42
|
4
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|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
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|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
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|7
|6
|10
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|27
|
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|7
|6
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|
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|7
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|
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|5
|7
|10
|34-40
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|
13
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|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
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16
|Урал
|22
|4
|8
|10
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30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|0 : 1
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
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|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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