Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Краснодара» в концовке первого тайма матча 23-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«Начало эпизода с пенальти было в штрафной площади. Смолова держали за футболку, потом сфолили. Смотрят всегда на начало эпизода. Это стопроцентный пенальти, стопроцентное нарушение. Судейство неплохое было, на четверку», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 46 очками в 23 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.