Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

В начале второго тайма 22-летний россиянин неудачно приземлился на газон после борьбы за мяч в воздухе и повредил голеностоп.

Футболист попытался вернуться на поле после того, как ему оказали помощь врачи, но не смог продолжить игру и попросил замену. Вместо него вышел Егор Ушаков, который дебютировал за основную команду красно-синих.

Напомним, что Дивеев открыл счет в матче на 3-й минуте ударом со штрафного. На счету защитника 4 гола в 22 матчах сезона-2021/22 во всех турнирах.