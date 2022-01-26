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Азмун сдал отрицательный тест на ковид. Иранец может улетать из ОАЭ

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сдал отрицательный тест на коронавирус
Георгий Кудинов
Приглашенный автор

27-летний форвард «Зенита» Сердар Азмун, который заключил контакт с «Байером», вступающий в силу летом, сдал отрицательный тест на коронавирус. Теперь футболист может покинуть Дубай, где оставался на карантине. При этом пока нет ясности, куда отправится иранец из ОАЭ — на сбор первой команды в Португалию, стартующий 29 января, или прибудет в расположение «Зенита-2». Решение клуб примет в ближайшее время.

Вариант с переходом Азмуна в «Байер» уже этой зимой упирается в цейтнот (трансферное окно в Германии закроется 31 января), а также осложнен тем, что питерцы не планируют платить за нападающего «Интернасионала» Юри Алберто более 16-17 миллионов евро — чтобы приобрести бразильца уже сейчас, а не июне, сумму нужно увеличивать.

Вместе с тем, даже если Азмун присоединится к основному составу «Зенита», его участие в матчах плей-офф Лиги Европы с «Бетисом» останется под большим вопросом. Из-за декабрьской травмы, отпуска и последующего ковида Сердар не тренировался почти два месяца, и может не успеть восстановиться к встречам с испанцами, намеченным на 17 и 24 февраля.

Сердар Азмун
Коронавирус
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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