Азмун сдал отрицательный тест на ковид. Иранец может улетать из ОАЭ

27-летний форвард «Зенита» Сердар Азмун, который заключил контакт с «Байером», вступающий в силу летом, сдал отрицательный тест на коронавирус. Теперь футболист может покинуть Дубай, где оставался на карантине. При этом пока нет ясности, куда отправится иранец из ОАЭ — на сбор первой команды в Португалию, стартующий 29 января, или прибудет в расположение «Зенита-2». Решение клуб примет в ближайшее время.

Вариант с переходом Азмуна в «Байер» уже этой зимой упирается в цейтнот (трансферное окно в Германии закроется 31 января), а также осложнен тем, что питерцы не планируют платить за нападающего «Интернасионала» Юри Алберто более 16-17 миллионов евро — чтобы приобрести бразильца уже сейчас, а не июне, сумму нужно увеличивать.

Вместе с тем, даже если Азмун присоединится к основному составу «Зенита», его участие в матчах плей-офф Лиги Европы с «Бетисом» останется под большим вопросом. Из-за декабрьской травмы, отпуска и последующего ковида Сердар не тренировался почти два месяца, и может не успеть восстановиться к встречам с испанцами, намеченным на 17 и 24 февраля.