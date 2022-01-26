Крицюк может пропустить начало сбора «Зенита» в Португалии

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк может пропустить начало сбора в Португалии, который стартует 29 января.

31-летний вратарь еще не готов работать в общей группе из-за последствий травмы. Пока ситуация развивается так, что Крицюк рискует пропустить матчи плей-офф Лиги Европы против «Бетиса», намеченные на 17 и 24 февраля.

Сбор «Зенита» в португальском Лагуше пройдет с 29 января по 11 февраля.