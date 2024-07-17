Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:34

Педро: «Хочу дотянуть английский до хорошего уровня, а потом займусь русским»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Зенита» Педро рассказал, что будет учить русский язык после того, как хорошо освоит английский язык.

«Пока не начал учить русский язык. Все силы брошены на изучение английского, который начал уже давно учить. Хочу дотянуть английский до хорошего уровня, а потом займусь русским.

Полностью адаптировался в «Зените». В самом начале, когда только пришел, было непривычно, были какие-то ощущения, что потребуется время на адаптацию. Но в действительности все прошло гораздо быстрее, удалось проявить себя, показать хороший футбол во второй части прошлого сезона. Ожидаю от нового сезона только самое хорошее, надеюсь, что точно так же смогу приносить пользу команде, что в личном и командном плане сезон будет успешным, также жду много новых титулов с «Зенитом», — приводит ТАСС слова Педро.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В прошлом сезоне он провел в составе петербургской команды 16 матчей, в которых забил 3 мяча.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Зенит
Педро (Зенит)
1
0
Читайте также
Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности
Владимир и Магомед проведут третий бой.
Умер тренер сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев
Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн. Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн, Чалов нашел клубы в Европе. Главные трансферные слухи РПЛ за 17 июля
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чистяков: «Мой приоритет — остаться в «Зените»

Андреев: «Сахархизан подписал контракт с «Оренбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости