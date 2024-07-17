Педро: «Хочу дотянуть английский до хорошего уровня, а потом займусь русским»

Нападающий «Зенита» Педро рассказал, что будет учить русский язык после того, как хорошо освоит английский язык.

«Пока не начал учить русский язык. Все силы брошены на изучение английского, который начал уже давно учить. Хочу дотянуть английский до хорошего уровня, а потом займусь русским.

Полностью адаптировался в «Зените». В самом начале, когда только пришел, было непривычно, были какие-то ощущения, что потребуется время на адаптацию. Но в действительности все прошло гораздо быстрее, удалось проявить себя, показать хороший футбол во второй части прошлого сезона. Ожидаю от нового сезона только самое хорошее, надеюсь, что точно так же смогу приносить пользу команде, что в личном и командном плане сезон будет успешным, также жду много новых титулов с «Зенитом», — приводит ТАСС слова Педро.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В прошлом сезоне он провел в составе петербургской команды 16 матчей, в которых забил 3 мяча.