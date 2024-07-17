Чистяков: «Мой приоритет — остаться в «Зените»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков хотел бы остаться в команде. В прошлом сезоне он играл за «Сочи» на правах аренды.
«Мой приоритет — остаться в «Зените». Переход в другой клуб? Я хочу остаться дома. Я счастлив в «Зените». Время все покажет», — цитирует «РБ Спорт» Чистякова.
Действующий контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|21.07
|17:30
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