Чистяков: «Мой приоритет — остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков хотел бы остаться в команде. В прошлом сезоне он играл за «Сочи» на правах аренды.

«Мой приоритет — остаться в «Зените». Переход в другой клуб? Я хочу остаться дома. Я счастлив в «Зените». Время все покажет», — цитирует «РБ Спорт» Чистякова.

Действующий контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года.