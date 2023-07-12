Малком назвал уровень российского футбола очень высоким
Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Уровень очень высокий. Когда клубы боролись за Лигу чемпионов, только один мог пробиться в турнир — чемпион. Так что у вас нет выбора: либо ты побеждаешь, либо тебя. И это сохранилось до сих пор», — приводит слова Малкома Onze Mondial.
Также 26-летний бразилец оценил инфраструктуру в России.
«Это высший европейский уровень. Я играл в «Барсе» и увидел здесь такие условия, которых никогда раньше не видел, это меня удивило, когда я приехал. Я знаю, что могу добиться еще большего, чтобы помочь клубу выиграть еще больше титулов. Я приехал, чтобы войти в историю и чтобы меня запомнили надолго», — сказал Малком.
Ранее Малком рассказал, почему решил получить российское гражданство.
Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. 26-летний форвард провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, на его счету 42 гола и 24 результативные передачи. Его контракт действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -