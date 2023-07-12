Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Чернышов: «Вряд ли кто-то еще предложит «Зениту» 50 миллионов евро за Малкома»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на информацию о том, что нападающий «Зенита» Малком может перейти в один из клубов из Саудовской Аравии за 50 миллионов евро.

«Предложены очень хорошие деньги. 50 миллионов — для нашего футбола запредельная сумма, «Зенит» должен согласиться на данную сделку, вряд ли за Малкома кто-то предложит больше. Только европейские гранды могут примерно такую же компенсацию предложить. Малком — это качественный футболист, который здорово провел прошлый сезон. У «Зенита» сейчас нет еврокубков, поэтому нет смысла удерживать своих лидеров. А пополнение бюджета на такую внушительную сумму — это очень важный момент для сине-бело-голубых. У клуба будет возможность приобрести необходимую замену. Но нет понимания того, хочет ли сам Малком ехать в Саудовскую Аравию. Вряд ли его по деньгам саудиты обделят, но может, у нападающего есть амбиции проявить себя в Европе. Посмотрим, какое решение в итоге примет руководство петербургского клуба», — приводит Betonmobile слова Чернышова.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего бразильца в 30 миллионов евро.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-vryad-li-kto-to-eshhe-predlozhit-zenitu-50-millionov-evro-za-malkoma
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малком назвал уровень российского футбола очень высоким

Думбия не считает переход в «Рому» из ЦСКА ошибкой: «Я исчерпал себя в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости