Чернышов: «Вряд ли кто-то еще предложит «Зениту» 50 миллионов евро за Малкома»
Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на информацию о том, что нападающий «Зенита» Малком может перейти в один из клубов из Саудовской Аравии за 50 миллионов евро.
«Предложены очень хорошие деньги. 50 миллионов — для нашего футбола запредельная сумма, «Зенит» должен согласиться на данную сделку, вряд ли за Малкома кто-то предложит больше. Только европейские гранды могут примерно такую же компенсацию предложить. Малком — это качественный футболист, который здорово провел прошлый сезон. У «Зенита» сейчас нет еврокубков, поэтому нет смысла удерживать своих лидеров. А пополнение бюджета на такую внушительную сумму — это очень важный момент для сине-бело-голубых. У клуба будет возможность приобрести необходимую замену. Но нет понимания того, хочет ли сам Малком ехать в Саудовскую Аравию. Вряд ли его по деньгам саудиты обделят, но может, у нападающего есть амбиции проявить себя в Европе. Посмотрим, какое решение в итоге примет руководство петербургского клуба», — приводит Betonmobile слова Чернышова.
Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего бразильца в 30 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -