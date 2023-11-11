Кассьерра: «Во втором тайме «Зениту» совсем чуть-чуть не хватило, чтобы победить»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился эмоциями от матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Очень сложный матч. В первом тайме немного не хватало четкости в действиях. Потом наладили игру. К сожалению, сопернику удалось выйти вперед. Хорошо, что смогли сравнять, создали ряд моментов, которые могли бы принести ее нам. К сожалению, не добились победы. Ситуация в таблице осталась такой же. Чуть облегчили задачу в первом тайме сопернику, потому что не нащупали игру свою, немного не хватало скорости. Во втором тайме прибавили, создали достаточно моментов, совсем чуть-чуть не хватило, чтобы победить. Сейчас надо перевести дух и готовиться к следующим матчам», — сказал Кассьерра.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».