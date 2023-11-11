Чистяков: «Ничейный результат сегодня не по игре. У «Зенита» было больше моментов»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что команда неудовлетворена ничьей в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Футболист всю игру провел на скамейке запасных.

«Наверное, ничейный результат не по игре сегодня. У «Зенита» было больше моментов. Могли дожимать, но не получилось. Да, «Зенит» не привык долгое время находиться на втором месте, поэтому результатом неудовлетворены. Есть над чем работать. Будем добиваться первенства», — цитирует Чистякова Sport24.

«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России на первом месте, набрав 32 очка за 15 матчей. «Зенит» с 30 очками идет на второй позиции.

25 ноября сине-бело-голубые на своем поле примут «Сочи». «Быки» на следующий день сыграют на выезде против «Урала».