Нападающий Яковлев поделился эмоциями от дебюта за основу ЦСКА

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев поделился впечатлениями от своей первой игры за основную команду армейцев в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» (2:0).

19-летний форвард вышел на замену на 88-й минуте вместо Чидеры Эджуке.

«Хорошо, что выиграли, рад дебюту. Ничего такого не было в разговоре с Оличем, сказал выходить и проявить себя. Пока трудно сказать, что изменилось в команде с его приходом, посмотрим в дальнейшем.

Знаю, что Алан Дзагоев играл под 46-м номером, но он мне достался еще в молодежной команде», — сказал Яковлев.

ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место в чемпионате России. В следующем туре москвичи сыграют на выезде с «Сочи».

(Сергей Федоров)