Карпов считает, что с приходом Олича тренировочный процесс изменился в лучшую сторону

Защитник ЦСКА Вадим Карпов после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0) отметил работу главного тренера команды Ивицы Олича.

«Сыграли хорошо, было много моментов, могли забить больше. Чувствую ли прогресс от игровой практики? Мне трудно говорить об этом. Наверное, лучше спросить об этом у тренеров. С приходом Олича тренировочный процесс изменился в лучшую сторону», — сказал Карпов.

Голы в матче забивали Чидера Эджуке и Саломон Рондон. ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место.

(Сергей Федоров)