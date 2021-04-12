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Эджуке рассказал о своем голе «Ротору»

21:28
ЦСКА — «Ротор». Чидера Эджуке забивает гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА — «Ротор». Чидера Эджуке забивает гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал итог матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0). Он забил один из мячей в этой игре.

«Был ли рикошет? Я не знаю, — сказал Эджуке в эфире канала «Матч премьер». — Я просто ударил, и мяч оказался в сетке. Это не имеет значения. Самое важное, что мы забили гол. Мы его очень хотели, он был нам очень нужен.

Тренер дает нам план на игру, дает подробные инструкции. Мы пытались следовать его инструкциям. Все делают свою работу. максимально прилежно. Пытаемся воплотить идеи тренера в жизнь».

ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место. У «Ротора» 18 очков и 14-я позиция.

ЦСКА — Ротор

 

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