Бонгонда объяснил, почему не вышел в старте против «Зенита»: «Нужно спрашивать тренера. Я был готов»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда в разговоре с журналистами подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Мы не привыкли играть 4-4-2. Но мы пытались. Что сегодня получилось? Если ты проигрываешь, это значит, что у тебя не все получилось. Будем работать над ошибками, чтобы подойти к следующему матчу в оптимальной форме.

— Почему сегодня не вышел в старте?

— Нужно спрашивать тренера, я сказал, что готов играть, но он решил так. Это футбол, я думаю, что надо уважать подобные решения.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».