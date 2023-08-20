Гладилин: «Абаскаль должен стабилизировать костяк «Спартака» и не дергать его»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о стартовом составе красно-белых на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Когда проигрываешь прямому конкуренту 1:3, вину должен брать на себя тренер. Абаскаль экспериментирует в обороне, в атаке начал экспериментировать. Пока у него только эксперименты, и нет стабильного состава. Все время поиски в обороне, вратарской линии, в средней линии. Думать, что у тебя 22 игрока, и все они основного состава — ошибка. Абаскаль должен стабилизировать костяк команды и не дергать его, пока это не произойдет, будут провалы», — приводит Metaratings.ru слова Гладилина.

После игры с сине-бело-голубыми «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков. В 6-м туре красно-белые дома сыграют с «Ахматом». Матч пройдет 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.