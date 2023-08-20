Полузащитник «Зенита» Вендел: «Анюков попросил гол, но я умножил эту просьбу на два»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о просьбе тренера команды Александра Анюкова перед матчем 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

— После голов вы дважды показывали одобрительные жесты в сторону скамейки запасных. К кому-то конкретному обращались?

— К Анюкову. Перед матчем он сказал мне, чтобы я отличился хотя бы один раз, а в итоге мне удалось забить два! — приводит пресс-служба петербургского клуба слова Вендела.

— Анюков?

— Да, наш легендарный правый крайний защитник. Он попросил гол, но я умножил эту просьбу на два.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала». Матч пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.