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Допинг

За два месяца 18 российских футболистов сдали отрицательные допинг-пробы

14:37

За последние два месяца 18 российских футболистов проходили тестирование на допинг. Все допинг-тесты дали отрицательный результат, сообщает пресс-служба РФС.

«В течение последних двух месяцев футболисты национальной, молодежной, футзальной сборных команд России в рамках участия в матчах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА, сдали 18 допинг-проб.

Тестирование прошли 10 игроков национальной сборной, 6 — молодежной сборной, 2 — футзальной.

Во всех пробах не было обнаружено никаких запрещенных субстанций», — говорится в тексте пресс-релиза.

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