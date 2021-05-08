За два месяца 18 российских футболистов сдали отрицательные допинг-пробы
За последние два месяца 18 российских футболистов проходили тестирование на допинг. Все допинг-тесты дали отрицательный результат, сообщает пресс-служба РФС.
«В течение последних двух месяцев футболисты национальной, молодежной, футзальной сборных команд России в рамках участия в матчах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА, сдали 18 допинг-проб.
Тестирование прошли 10 игроков национальной сборной, 6 — молодежной сборной, 2 — футзальной.
Во всех пробах не было обнаружено никаких запрещенных субстанций», — говорится в тексте пресс-релиза.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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